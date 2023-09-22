Carro derruba poste em acidente e interdita a ES 010 na Serra

O trecho da ES 010 a partir da Curva da Baleia, sentido Jacaraípe, na Serra, ficou totalmente interditado até o final da tarde desta sexta-feira (22) depois que um poste caiu na via. Segundo testemunhas, um carro bateu na estrutura, que acabou ficando atravessada, o que levou ao interrompendo fluxo de veículos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais aparece um carro de cor prata com parte do poste em cima da dianteira. O Departamento de Trânsito (DOT) da Serra informou que está no local dando auxílio à ocorrência e apoio à Polícia Militar. A reportagem também demandou a PM para mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não teve retorno.