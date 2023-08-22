Carro cai de viaduto sobre linha férrea em João Neiva Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Um carro caiu de um viaduto na BR 259* sobre uma linha férrea em João Neiva, na tarde desta terça-feira (22). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. A condutora, de 66 anos, e o passageiro, de 47, tiveram lesões graves. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

As primeiras informações são de que o motorista teria perdido controle em uma curva, colidido contra a proteção lateral do viaduto e caído sobre a linha de trem que pertence à mineradora Vale.

Às 16h20, foi informado pela PRF que equipes prosseguem ao hospital na Serra para identificação das vítimas. Ainda segundo a corporação, os pneus do carros estavam lisos, condição conhecida como "pneus carecas".

Questionada pela reportagem, a Vale informou que acionou as autoridades competentes e prestou apoio nas ações de resgate e atendimento às vítimas. De acordo com o órgão, não houve impacto nas operações da ferrovia, que está liberada.

Carro cai de viaduto sobre linha férrea em João Neiva Crédito: Polícia Rodoviária Federal