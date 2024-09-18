Carreta tomba, interdita BR 101 e motorista fica ferido em Ibiraçu

Carreta tombada ocupando parte da BR 101, em Ibiraçu Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Imagens mostram o veículo ocupando toda a pista sentido Ibiraçu - Grande Vitória, e parte da carga de papelão ficou espalhada na estrada. A PRF informou que o motorista perdeu o controle da direção da carreta em uma curva. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor.

Segundo a Eco101, que administra a via, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) para atendimento à ocorrência.