Carreta tomba, interdita BR 101 e motorista fica ferido em Ibiraçu

Uma carreta com carga de papelão tombou na altura do km 226 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, pouco antes das 6h desta quarta-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou parcialmente interditado, no sentido Fundão, com pare e siga no local. O trânsito foi totalmente liberado por volta das 9h30, informou a corporação. O motorista foi socorrido com ferimentos e levado para o Hospital São Camilo, em Aracruz.
Imagens mostram o veículo ocupando toda a pista sentido Ibiraçu - Grande Vitória, e parte da carga de papelão ficou espalhada na estrada. A PRF informou que o motorista perdeu o controle da direção da carreta em uma curva. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor.
Segundo a Eco101, que administra a via, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) para atendimento à ocorrência.
Por conta da situação, houve lentidão na rodovia e congestionamento começando próximo da estátua do Buda Gigante. No outro sentido, de quem segue para o Norte do Estado, o trânsito fica complicado a partir do Centro de Fundão.