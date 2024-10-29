Caminhão pega fogo e trava rodovia em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão pegou fogo e interditou a rodovia ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (29). Às 17h51, a Polícia Militar informou que a rodovia seguia interditada em ambos os sentidos, enquanto o Corpo de Bombeiros atuava para conter as chamas. A PM comunicou que a via foi liberada às 18h13 após o combate do incêndio feito pelos Bombeiros.
Uma pessoa que passou pela região e conversou com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, relatou que o incidente ocorreu próximo a um restaurante. Ele disse ainda que o fogo começou sozinho e o motorista conseguiu abandonar o veículo a tempo.
A reportagem procurou o Corpo de Bombeiro, que ainda não respondeu à reportagem.