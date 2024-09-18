Caminhão desgovernado destrói muro e invade quintal na Serra

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e acabou invadindo uma casa em Vista da Serra I, na Serra, na tarde desta quarta-feira (18). Um vídeo compartilhado por leitor de A Gazeta mostra que o muro do imóvel ficou completamente destruído.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista foi encaminhado por meios próprios para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede.