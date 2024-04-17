Caminhão com lajotas desce de ré, atinge poste e muro em Presidente Kennedy

Um caminhão carregado com lajotas derrubou um muro e um poste durante um acidente no centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (17). De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, o motorista, que não era habilitado, tentou subir um morro, perdeu o controle, desceu de ré e atingiu as estruturas.
Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu no acidente. A proprietária da casa que teve o muro danificado entrou em acordo com o caminhoneiro para o ressarcimento dos prejuízos, por isso não foi confeccionado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
Além do motorista não ter habilitação, o caminhão estava com licenciamento vencido, mas o proprietário fez o pagamento dos débitos. Ao todo, três Autos de Infração de Trânsito (AIT) foram confeccionados.
Em nota, a EDP informou que "uma equipe da concessionária foi prontamente enviada ao local e eliminou o risco. Uma segunda equipe, de obra pesada, está a caminho para realizar os reparos necessários, incluindo a substituição do poste. Por questões de segurança, os clientes do entorno do local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço". A Secretaria de Transportes do Município disponibilizou uma retroescavadeira para retirar o caminhão do local com segurança após o término dos trabalhos da EDP.