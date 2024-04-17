Dono de panificadora é detido e tem comércio interditado em Cachoeiro Crédito: Guarda Municipal de Cachoeiro

Limpeza do local; Organização;

Instalação de teto, piso e parede de cor clara e lavável;

Acondicionamento de matéria-prima em lugar limpo;

Limpeza adequada dos utensílios utilizados;

Padeiros devidamente uniformizados;

Utilização de água potável e filtrada.



Na terça-feira (16), a vigilância sanitária foi ao local com a Guarda Municipal para realizar uma fiscalização. As equipes encontraram instalações insalubres, matéria-prima armazenada de forma incorreta, água de origem duvidosa e produtos impróprios para consumo humano.

O que diz a legislação

A lista dos requisitos que esse tipo de estabelecimento precisa seguir para funcionar adequadamente está prevista no Código Sanitário de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da lei N° 7743/2019.

No documento, está previsto que as atividades de padarias com panificação e fábrica de massas devem possuir no mínimo 60 metros quadrados, sendo o espaço devidamente separado, com ambiente para atividades administrativas, recepção, depósito de matéria-prima, insumos e trigo e sala de manipulação.

Your browser does not support the audio element. Panificadora de Cachoeiro terá de fazer pelo menos 7 adequações para reabrir

O documento elenca, ainda, os cuidados necessários em todas as fases de fabricação de alimentos: produção, elaboração, fracionamento, beneficiamento, acondicionamento, conservação, transporte, depósito e armazenamento. Em todas essas etapas, o estabelecimento deve ter:

Móveis em número suficiente de material apropriado, liso, resistente e impermeável;

Janelas e aberturas protegidas com tela tipo mosquiteiro de malha fina para impedir a entrada de insetos;

Portas lisas, pintadas com tinta impermeável, em bom estado de conservação, com fechamento automático, ajustada nos batentes e borracha de vedação;

Luminárias protegidas contra explosão e quedas acidentais;

Instalações elétricas embutidas e/ou protegidas em tubulações externas e íntegras;

Vedação de tubulação exposta de rede de esgoto;

Refrigeradores, congeladores e câmaras frigoríficas adequadas ao ramo de alimento e a capacidade produtiva;

Utensílios de material não contaminante e local apropriado para armazenamento;

Lâminas de aço apropriadas para o corte de pão francês;



Lavatório exclusivo para a higienização das mãos, dotado de papeleira para papel toalha não reciclado, sabonete líquido, lixeira de pedal com tampa revestida de sacola plástica e aviso para a lavagem de mãos;

Equipamentos e utensílios que entrarem em contato com alimentos com materiais lisos, impermeáveis e resistentes à corrosão.

Panificadora interditada

No caso da panificadora de Cachoeiro de Itapemirim, os produtos encontrados em situação irregular foram apreendidos no local e o dono foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado.