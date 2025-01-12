Cai o número de desabrigadas e desalojadas devido às chuvas no ES

Apesar da possibilidade de retorno para casa, o boletim mais atualizado da Defesa Civil ainda pontua que é alto o risco de movimento de massa nos municípios de Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Já em Linhares, o alerta é para o alto risco hidrológico, quando há perigo de inundação. No nível moderado, 14 cidades capixabas têm alerta moderado para o risco de movimento de massa, são elas:

