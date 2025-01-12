Cai o número de desabrigadas e desalojadas devido às chuvas no ES

A BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, será
totalmente interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (16),
segundo a Ecovias Capixaba. A interdição ocorrerá nos dois sentidos da rodovia, no km 369, às 14h, com duração estimada de 20 minutos.
Segundo a concessionária que administra a via, a detonação
de rochas é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR 101
Sul, no trecho entre Anchieta e Iconha, que deve ser concluído no final de
2026. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa
normalização do tráfego.
A atividade será executada por meio de técnica de
fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de
atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo critérios
técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação
de aproximadamente 58,08 metros cúbicos. Em caso de chuva ou condições
meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.