Cachorra é resgatada após ser agredida a mando do tráfico em Vitória

Pitbull foi resgatada após denúncias de maus-tratos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma cachorra da raça pitbull foi resgatada nesta terça-feira (9) após ser ferida na cabeça, no Morro da Garrafa, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. A ação foi realizada pela Polícia Civil (PCES), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), após denúncias.

Em depoimento, o tutor do animal afirmou que agiu sob coação, após receber ordens de traficantes da região. “Ele disse que foi obrigado pelo tráfico a machucar a cachorra, mas ele só simulou a morte. A ordem veio porque o animal havia mordido pessoas da região, afirmou o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma).