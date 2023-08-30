BR 101: duas carretas e uma moto se envolvem em acidente na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta

Duas carretas e uma motocicleta se envolveram em um acidente na BR 101, altura de Carapina, na Serra, nesta quarta-feira (30), no sentido Vitória. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local; a faixa da direita está interditada.

A informação é do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta. Em fotos que circulam pelas redes sociais, é possível ver que uma das carretas é dos Correios.

O motorista relatou para a Eco101 que perdeu o freio do veículo. Para não bater em cheio no caminhão dos Correios, ele desviou para o canteiro, mas ainda assim atingiu o baú. Na sequência, a carreta bateu no poste, que caiu e atingiu a moto.