BR 101: duas carretas e uma moto se envolvem em acidente na Serra

Duas carretas e uma motocicleta se envolveram em um acidente na BR 101, altura de Carapina, na Serra, nesta quarta-feira (30), no sentido Vitória. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local; a faixa da direita está interditada.
A informação é do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta. Em fotos que circulam pelas redes sociais, é possível ver que uma das carretas é dos Correios.
O motorista relatou para a Eco101 que perdeu o freio do veículo. Para não bater em cheio no caminhão dos Correios, ele desviou para o canteiro, mas ainda assim atingiu o baú. Na sequência, a carreta bateu no poste, que caiu e atingiu a moto.
O motociclista, que trabalha como motoboy, foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital. Ele foi o único ferido no acidente e estava parado no semáforo quando acabou atingido.