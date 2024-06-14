BR 101: dois acidentes deixam três feridos no Norte do Espírito Santo

Três pessoas ficaram feridas em dois acidentes — envolvendo, ao todo, quatro carros e duas motos — que aconteceram na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, ao longo da manhã desta sexta-feira (14). As vítimas precisaram receber atendimento médico e foram socorridas para um hospital e um Pronto Atendimento (PA) da região.
De acordo com a Eco 101, a primeira ocorrência foi às 6h14, no km 132. Três carros de passeio e uma moto bateram. Duas pessoas foram encaminhadas ao PA de Sooretama, unidade mais próxima do local, com ferimentos leves. Não foi informado em qual veículo elas estavam. A pista precisou ficar parcialmente interditada, mas foi liberada após 30 minutos.
Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso foi uma sequência de colisões traseiras (engavetamento). As batidas podem ter sido provocadas pela baixa visibilidade dos motoristas, por causa da neblina.
O segundo acidente, por volta das 8h, aconteceu no km 144,2 da rodovia, também em Linhares. De acordo com a PRF, uma moto bateu na traseira de um carro. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima ferida.