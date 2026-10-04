Bolão feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acerta a quina da Mega-Sena

Um bolão com 8 cotas feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 25.224,32. O prêmio principal, sorteado excepcionalmente na noite de sábado (3) por causa das eleições, acumulou novamente. O valor pode chegar a R$ 92 milhões no sorteio de terça-feira (6).





Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 48 - 13 - 04 - 09 - 06 - 28 .





Outras 117 apostas também acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 25.224,37. Outras 8.062 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 608,56.





A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.





No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até as 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo - o sorteio ocorre a partir das 11h.