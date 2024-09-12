Avenida é fechada em protesto após mortes em ação da PM em Vitória

Uma nova manifestação realizada após morte de dois jovens no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória, fechou o fluxo de veículos na Avenida Marechal Campos na tarde desta quinta-feira (12). Os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira, e o comércio da região fechou as portas após início do protesto. O local foi liberado no final da tarde.
Os jovens foram mortos durante uma ação da Polícia Militar e há duas versões sobre o caso: a corporação disse que os dois teriam apontado armas para os militares, que revidaram. Já os moradores negam que a troca de tiros.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o local do protesto.