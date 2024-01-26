Arena Verão na Serra terá testes gratuitos de hepatites no sábado (27)

Testes rápidos e gratuitos de hepatites virais serão realizados neste sábado (27) na Arena Verão, na Serra. O evento, que acontece na região de Jacaraípe, terá um ponto específico, funcionando de 8h às 16h, para que a população possa fazer a testagem para Hepatite B e C, obtendo o resultado em aproximadamente 20 minutos.
Segundo a Prefeitura da Serra, a iniciativa é da campanha “ Hepatite Zero - Projeto Mundial de Erradicação das Hepatites B e C", uma parceria entre a Secretaria de Saúde da Serra com o Rotary Clube e a Instituição Grau Técnico. A campanha teve início em dezembro do ano passado e ocorre uma vez por mês.
O ponto de testagem irá acontecer na Arena Verão, em frente ao restaurante Berro D’Água, na avenida Nossa Senhora dos Navegantes.