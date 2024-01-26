Chegou O Que Faltava canta história do Teatro Glória; ouça o samba-enredo

Sinal verde que lá vem o astro principal

No palco imortal o povo pede bis

E nessa noite meu cartaz anunciou

Batam palmas, acredita, Chegou



Abram-se as cortinas

Hoje entro em cena

A minha história vou contar

Num tempo de maré cheia

As ondas beijavam a areia

Numa sinfonia do imenso mar

Dia que vem e que vai

A brisa soprando à beira do cais

E trouxe um sonho tão feliz

Brilha Vitória com os ares de Paris



Roda a roleta, deixa girar

O jogo da vida eu vim pra ganhar

No Éden Park perfumado de alegria

Recanto da boemia



Assim, ganhando forma vou tocar o céu

Os traços saem do papel

E a cidade toda me aplaudir

Fui tela de cinema, que emoção! (bravo)

Dei luzes à ribalta, que magia

Cenário de inspiração, doces melodias

Glória!

Poder contar a trajetória

Reviver nossas memórias

E ver brilhar de novo o carnaval

Se um dia a luz se apagou

Meu nome não se apagará

Pois afinal, o show tem que continuar



Sinal verde que lá vem o astro principal

No palco imortal o povo pede bis

E nessa noite meu cartaz anunciou

Batam palmas, acredita, Chegou





