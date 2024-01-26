Chegou O Que Faltava canta história do Teatro Glória; ouça o samba-enredo

Confira letra do samba-enredo
Sinal verde que lá vem o astro principal
No palco imortal o povo pede bis
E nessa noite meu cartaz anunciou
Batam palmas, acredita, Chegou
Abram-se as cortinas
Hoje entro em cena
A minha história vou contar
Num tempo de maré cheia
As ondas beijavam a areia
Numa sinfonia do imenso mar
Dia que vem e que vai
A brisa soprando à beira do cais
E trouxe um sonho tão feliz
Brilha Vitória com os ares de Paris
Roda a roleta, deixa girar
O jogo da vida eu vim pra ganhar
No Éden Park perfumado de alegria
Recanto da boemia
Assim, ganhando forma vou tocar o céu
Os traços saem do papel
E a cidade toda me aplaudir
Fui tela de cinema, que emoção! (bravo)
Dei luzes à ribalta, que magia
Cenário de inspiração, doces melodias
Glória!
Poder contar a trajetória
Reviver nossas memórias
E ver brilhar de novo o carnaval
Se um dia a luz se apagou
Meu nome não se apagará
Pois afinal, o show tem que continuar
Sinal verde que lá vem o astro principal
No palco imortal o povo pede bis
E nessa noite meu cartaz anunciou
Batam palmas, acredita, Chegou