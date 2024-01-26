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Chegou O Que Faltava canta história do Teatro Glória; ouça o samba-enredo

A escola de samba tricolor da Grande Goiabeiras homenageia o emblemático espaço cultural do Centro de Vitória
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

26 jan 2024 às 10:04

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 10:04

Para contar a história do Teatro Glória, no Centro de Vitória, a Chegou O Que Faltava viaja até anos antes da inauguração do centro cultural e fala de suas influências, das transformações da região no entorno e do pioneirismo da construção. A escola de samba da Grande Goiabeiras explica no Sambão do Povo que o monumento também já foi o mais importante cinema da Capital e vem testemunhando muitos acontecidos. 
Confira no vídeo acima o samba-enredo da Chegou O Que Faltava. A escola é a quinta agremiação a entrar na avenida no dia 3 de fevereiro, quando desfila o Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Os carnavalescos da escolas são Vanderson Cesar  e Jorge Mayko e o presidente da escola é Rafael Cavalieri. 

Confira letra do samba-enredo

Sinal verde que lá vem o astro principal
No palco imortal o povo pede bis
E nessa noite meu cartaz anunciou
Batam palmas, acredita, Chegou

Abram-se as cortinas
Hoje entro em cena
A minha história vou contar
Num tempo de maré cheia
As ondas beijavam a areia
Numa sinfonia do imenso mar
Dia que vem e que vai
A brisa soprando à beira do cais
E trouxe um sonho tão feliz
Brilha Vitória com os ares de Paris

Roda a roleta, deixa girar
O jogo da vida eu vim pra ganhar
No Éden Park perfumado de alegria
Recanto da boemia

Assim, ganhando forma vou tocar o céu
Os traços saem do papel
E a cidade toda me aplaudir
Fui tela de cinema, que emoção! (bravo)
Dei luzes à ribalta, que magia
Cenário de inspiração, doces melodias
Glória! 
Poder contar a trajetória
Reviver nossas memórias
E ver brilhar de novo o carnaval 
Se um dia a luz se apagou
Meu nome não se apagará 
Pois afinal, o show tem que continuar

Sinal verde que lá vem o astro principal
No palco imortal o povo pede bis
E nessa noite meu cartaz anunciou
Batam palmas, acredita, Chegou


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