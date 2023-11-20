Área na Serra não recebe lance e vai a leilão de novo pela metade do valor

Uma área de 55 mil metros quadrados entre Carapina e Laranjeiras, às margens da BR 101, na Serra, foi a leilão no início da tarde desta segunda-feira (20) por R$ 118 milhões, mas não recebeu ofertas. O certame foi presencial, por determinação da Justiça. Agora, uma segunda rodada para a venda do terreno já está marcada para o próximo dia 28, às 13 horas, por 50% do valor inicial do leilão, ou seja, R$ 59 milhões. O terreno vai a leilão como forma de resolver desavença envolvendo um grupo familiar.
Segundo o edital, o terreno é composto por dois prédios, um laboratório, um armazém, dois galpões, um tanque para depósito de óleo, entre outras instalações. O valor da dívida referente ao processo, que envolve um grupo de irmãos sócios de empresas, é de R$ 55 milhões. A ação foi aberta depois que uma irmã firmou contrato com seus cinco irmãos para cessão das suas cotas nas empresas familiares, mediante pagamento, bem como da retirada de seu nome dos contratos. Ela entrou com o processo após as obrigações contratuais não terem sido cumpridas.
Segundo o leiloeiro Djanir da Rós, na área funcionava a antiga Ceima, empresa de tratamento e venda de madeira. Atualmente, funciona um pátio terceirizado do Detran, ocupando 30% do imóvel.