Área na Serra não recebe lance e vai a leilão de novo pela metade do valor

Segundo o edital, o terreno é composto por dois prédios, um laboratório, um armazém, dois galpões, um tanque para depósito de óleo, entre outras instalações. O valor da dívida referente ao processo, que envolve um grupo de irmãos sócios de empresas, é de R$ 55 milhões. A ação foi aberta depois que uma irmã firmou contrato com seus cinco irmãos para cessão das suas cotas nas empresas familiares, mediante pagamento, bem como da retirada de seu nome dos contratos. Ela entrou com o processo após as obrigações contratuais não terem sido cumpridas.