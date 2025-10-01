Antes de pane no motor, dupla gravou vídeo com superpescaria em alto-mar

Antes dos momentos de desespero e aflição, a dupla de amigos: o criador do Macakids, Maikel Araújo, e o montador de móveis Ronald Menezes, gravaram vídeos com a pescaria farta, realizada no último domingo (28), em Anchieta, no litoral Sul capixaba. Nos registros, Maikel exibe os grandes peixes que conseguiram, entre eles uma cioba: que serviu de alimento durante os dias em que ficaram à deriva. (Vídeo acima)