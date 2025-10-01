Antes de pane no motor, dupla gravou vídeo com super pescaria em alto-mar
Antes dos momentos de desespero e aflição, a dupla de amigos: o criador do Macakids, Maikel Araújo, e o empresário Ronald Menezes, gravaram vídeos com a pescaria farta, realizada no último domingo (28), em Marataízes, no litoral Sul capixaba. Nos registros, Maikel exibe os grandes peixes que conseguiram, entre eles uma cioba: que serviu de alimento durante os dias em que ficaram à deriva. (Vídeo acima)
Os amigos ficaram desaparecidos por dois dias, até serem resgatados na terça-feira (30), na altura do município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Eles ficaram cerca de 50 horas à deriva, sem comunicação com a terra firme.
Nesta quarta-feira (1), já em terras capixabas, a dupla contou os detalhes dos dias vividos em alto-mar até o momento em que foram avistados e resgatados pela tripulação de um rebocador prestador de serviço para a Petrobras.