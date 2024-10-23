Aluna sofre queimaduras durante apresentação em escola de Cachoeiro

Procurada pela reportagem, a Sedu não deu detalhes sobre como o acidente aconteceu, mas informou que a estudante não corre risco de morte.

“A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que desde o ocorrido está acompanhando e oferecendo todo o suporte necessário à estudante e sua família. O acidente ocorreu durante uma apresentação de projeto escolar, cujas circunstâncias estão em apuração. De acordo com o último Boletim Médico, repassado pela família, a estudante não corre risco de óbito e segue recebendo assistência médica intensiva”.