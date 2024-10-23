Aluna sofre queimaduras durante apresentação em escola de Cachoeiro

Uma adolescente de 17 anos, aluna da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio EEEFM) Agostinho Simonato, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, ficou ferida com queimaduras após sofrer um acidente durante uma apresentação escolar na terça-feira (22). Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a aluna está internada em um hospital.
Procurada pela reportagem, a Sedu não deu detalhes sobre como o acidente aconteceu, mas informou que a estudante não corre risco de morte.
“A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que desde o ocorrido está acompanhando e oferecendo todo o suporte necessário à estudante e sua família. O acidente ocorreu durante uma apresentação de projeto escolar, cujas circunstâncias estão em apuração. De acordo com o último Boletim Médico, repassado pela família, a estudante não corre risco de óbito e segue recebendo assistência médica intensiva”.
A aluna foi atendida no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, e depois transferida ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.