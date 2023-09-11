Adolescente rouba Bíblia de mulher a caminho da igreja em Viana

Nem a Bíblia escapou: um adolescente de 16 anos foi detido por membros de uma igreja na noite de domingo (10), no bairro Campo Verde, em Viana, após roubar uma fiel que estava a caminho do templo.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher, de 35 anos, estava chegando na igreja com os filhos quando foi abordada pelo suspeito. Ele mexia na cintura, como se estivesse armado, e gritava para que a vítima passasse o celular. Ela disse que só estava com a Bíblia, momento em que o adolescente roubou o livro.
Durante a ação, segundo a mulher, o suspeito chegou a segurá-la pelo braço e jogá-la contra a parede. Fiéis que estavam na igreja viram a cena e seguraram o adolescente até a chegada da polícia. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por ato análogo ao crime de roubo, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).