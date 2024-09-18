Adolescente é morto ao ir de moto fazer ataque em bairro de Cariacica

Um adolescente de 16 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (18), no na Rodovia do Contorno - trecho da BR 101 - altura de Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Ele estava em uma moto com um homem de 35 anos, e ambos iam realizar um ataque no bairro quando foram reconhecidos e perseguidos.

Segundo a Polícia Militar , inicialmente, a corporação foi acionada para um suposto latrocínio (roubo seguido de morte). No local, os militares constataram que, na verdade, se tratava de uma ocorrência de homicídio por arma de fogo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi chamada, mas constatou que o menor já estava morto.

O homem que estava com o adolescente confessou aos militares que eles haviam ido de moto até Nova Rosa da Penha para realizar um ataque no bairro, mas foram reconhecidos e perseguidos por dois homens da região que também estavam em uma moto. Os suspeitos efetuaram disparos contra a dupla e o adolescente foi atingido.

O homem disse ainda que ele e o adolescente estavam armados com um revólver calibre 22, mas dispensou o objeto em uma área de mata. A arma foi encontrada e apreendida. A moto utilizada pelo menor foi guinchada por estar com restrição de furto/roubo. O indivíduo que estava com o jovem foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.