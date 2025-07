De novo neste ano

Adolescente é apreendido pela 2ª vez com arma de grampeador em Alegre

Garoto de 14 anos já havia sido pego com objeto parecido em 19 de maio deste ano; na casa dele também foi apreendido um caderno detalhando a fabricação do armamento

Um adolescente de 14 anos foi apreendido, pela segunda vez neste ano, com uma arma fabricada a partir de um grampeador profissional. O flagrante da Polícia Militar ocorreu no distrito de Rive, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na última sexta-feira (27), mas a informação foi divulgada somente nesta terça-feira (1º). Em 19 de maio o mesmo menor havia sido pego com o mesmo tipo de arma feita por ele.>