Violência

Homem é detido após esfaquear ciclista e roubar bicicleta de R$ 30 mil em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal, um casal foi abordado por dois suspeitos, um deles com um canivete. Uma das vítimas chegou a ser atingida de leve pela arma. Uma das bicicletas do casal, avaliada em R$ 30 mil, foi levada.

O suspeito que estava com o canivete tentou fugir pedalando pela Rua Humberto Martins de Paula, nas imediações, mas foi perseguido pela viatura da guarda, que realizou um bloqueio no quarteirão. A bicicleta foi recuperada e, com o homem, foram apreendidos o canivete usado no crime e também uma faca. O outro suspeito conseguiu fugir.