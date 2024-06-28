Administradora é presa em Vila Velha por venda ilegal de arma

De acordo com a PM, durante o policiamento nas proximidades do Pronto Atendimento (PA) da Glória, Vila Velha, militares foram informados pela seção de Inteligência do 4º Batalhão de que a bordo de um veículo estava uma mulher de 25 anos com mandado de prisão em aberto. O carro foi visualizado no Centro de Vila Velha, onde foi realizada a abordagem. A mulher foi conduzida à 1ª Delegacia Regional de Vila Velha.