Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha





Apesar disso, o trânsito ainda seguia lento na região e causava reflexos na Segunda Ponte. O trânsito para quem segue pela Lindenberg, em Vila Velha, ou por Jardim América, em Cariacica, ficou caótico no início da manhã.

Por causa do acidente, uma das vias precisou ser interditada para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. Por volta das 6h50, a pista já havia sido liberada.