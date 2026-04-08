Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Um acidente envolvendo três veículos complicou o trânsito na região da Vila Rubim, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (8). O congestionamento se estendeu pela Segunda Ponte, afetando quem vem de Cariacica e Vila Velha para acessar a Capital. A colisão envolveu uma moto, um ônibus do Sistema Transcol e um carro. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, duas pessoas que estavam na motocicleta ficaram feridas. Elas foram socorridas com ferimentos leves.
Por causa do acidente, uma das vias precisou ser interditada para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos. Por volta das 6h50, a pista já havia sido liberada.
Apesar disso, o trânsito ainda seguia lento na região e causava reflexos na Segunda Ponte. O trânsito para quem segue pela Lindenberg, em Vila Velha, ou por Jardim América, em Cariacica, ficou caótico no início da manhã.
Agentes da Guarda Municipal de Vitória estão no local para orientar os motoristas.
* Com informações de André Afonso, da TV Gazeta.