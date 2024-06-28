Acidente na BR 101: um motociclista foi arrastado por carreta por 6 km

Um dos motociclistas que morreram no grave acidente entre duas motos e uma carreta que transportava eucalipto, na altura do km 79 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (28), foi arrastado pelo veículo de carga por cerca de 6 km, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
As vítimas ainda não tiveram suas identidades divulgadas, mas a Eco101, que administra a via, confirmou que o motociclista que caiu embaixo da carreta era colaborador de uma empresa que presta serviço de guincho à concessionária.
A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, apurou no local com a PRF que as duas motos, uma Honda Bros e uma Honda Biz, bateram de frente. No momento da colisão havia uma neblina densa na região, segundo a corporação.
O motorista da carreta contou à reportagem que saía de São Mateus com destino a Aracruz e não viu o momento do acidente entre as duas motos. Ele disse que percebeu que havia algum problema quando tentava frear, e, então, decidiu parar no pedágio para verificar o que teria acontecido. Foi quando ele viu o corpo de um dos motociclistas preso ao veículo.
Em nota, a Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 5h09. "Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Samu, perícia da Polícia Civil e IML. Dois motociclistas faleceram no local. O fluxo no sentido Vitória segue com desvio para a faixa 1 da pista contrária e o fluxo sentido Bahia segue pela faixa 2. O trecho está sinalizado", finalizou a empresa.