Acidente na BR 101: um motociclista foi arrastado por carreta por 6 km

A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte , apurou no local com a PRF que as duas motos, uma Honda Bros e uma Honda Biz, bateram de frente. No momento da colisão havia uma neblina densa na região, segundo a corporação.

Em nota, a Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 5h09. "Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Samu, perícia da Polícia Civil e IML. Dois motociclistas faleceram no local. O fluxo no sentido Vitória segue com desvio para a faixa 1 da pista contrária e o fluxo sentido Bahia segue pela faixa 2. O trecho está sinalizado", finalizou a empresa.