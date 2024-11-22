Acidente interdita trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

A Eco101, que administra a via, disse que o acidente aconteceu às 10h02 e envolveu, inicialmente, um carro, um caminhão, uma caminhonete e uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para ocorrência de atropelamento seguido de engavetamento. A ocorrência está em andamento". Às 12h05, a Eco101 publicou nas redes sociais que a faixa 1 estava liberada para o tráfego. Por volta das 14h20, o trânsito foi totalmente liberado.

Apesar de a concessionária ter informado o envolvimento de três automóveis, a PRF contou na tarde desta sexta-feira que cinco veículos, sendo dois caminhões, dois carros (Fiat Strada Fire e Chevrolet S10) e uma moto Honda Titan se envolveram no acidente.

Conforme a corporação, uma sequência de ações terminaram na batida que destruiu completamente a caminhonete: o motociclista, que seguia sentido Cariacica - Serra, acabou tombando na pista e o caminhão, A S10 e a Fiat Strada, que seguiam, respectivamente, atrás dele, frearam para evitar uma colisão. Porém, o segundo caminhão, que dirigia atrás de todos os quatro automóveis, não conseguiu parar, colidiu na traseira da Strada que foi para o acostamento e, em seguida, bateu de forma violenta na traseira da S10.

Com a força do impacto entre os carros, a S10 acabou colidindo com parte de trás da carreta que havia freado inicialmente para não atropelar o motociclista caído. O condutor da S10 e o da motocicleta tiveram lesões leves. Não há informações sobre o estado de saúde.