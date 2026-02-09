Acidente entre três carros impacta trânsito em avenida de Vitória

Local do acidente, próximo ao Hotel Píer ,foi sinalizado com cones e isolado pela Guarda de Vitória Crédito: Tarciane Vasconcelos

Um acidente entre três carros impacta o trânsito na Avenida Dante Michelini, próximo ao Hotel Pier, em Jardim da Penha, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (9). A colisão aconteceu no sentido Praia do Canto. O aplicativo Waze indica que o engarrafamento se prolonga até o Clube dos Oficiais.

Conforme apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, um carro do modelo Fiat Doblò seguia pela faixa da direita quando entrou na central, assim colidindo com o Volkswagen Voyage. Devido à colisão, o automóvel acabou batendo em um terceiro carro.