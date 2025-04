Acidente entre ônibus e carro deixa dois gravemente feridos na BR 101 na Serra

Um trecho da Avenida Lauro Ferreira Pinto, nas proximidades da ponte de acesso ao Parque de Exposições, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, foi interditado na manhã desta segunda-feira (7) por conta de alagamentos devido à forte chuva que atinge regiões do Espírito Santo. A Defesa Civil Municipal disse que um desvio no trânsito foi providenciado para os condutores que trafegam no local. O transtorno ocorreu após o nível do Rio Benevente subir 3,5 cm, segundo a prefeitura.>