Acidente com morte interdita rodovia em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta , a Polícia Militar contou que o veículo seguia em direção a Cachoeiro quando o motorista perdeu controle da direção e tombou e carga de pias de granito ficou espalhada na pista.

De acordo com o proprietário do caminhão, a vítima era um funcionário experiente como motorista profissional. Antes do acidente, ele havia acabado de carregar o caminhão e estava seguindo de Vargem Alta, no Sul do ES, para o Estado de São Paulo. A vítima, que não teve nome divulgado, era morador de Cachoeiro de Itapemirim e deixou esposa e dois filhos. A previsão é de que o veículo seja removido ainda na nesta terça-feira (8).