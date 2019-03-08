Home
>
Um tema, duas visões
>
Acordos penais, conhecidos como "plea bargain", são viáveis no Brasil?

Acordos penais, conhecidos como "plea bargain", são viáveis no Brasil?

Modelo popular nos EUA que promove acordos entre a acusação e o réu, que se declara culpado em troca da redução de pena, é uma das propostas do ministro Sérgio Moro