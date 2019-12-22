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Desafios

Ufes é referência na definição de estratégias de desenvolvimento para o ES

Na agenda do futuro, a sintonia entre a instituição e a sociedade deve ser revigorada. A comunidade universitária evidencia que a Ufes deve estar posicionada para responder às demandas regionais

Publicado em 22 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

22 dez 2019 às 04:00

Colunista

Biblioteca Central da Ufes, em Goiabeiras Crédito: Fernando Madeira
Com 65 anos de trajetória na educação superior, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vive um momento de desafios na direção do seu aperfeiçoamento enquanto instituição pública dedicada à formação qualificada de recursos humanos e à produção de ciência, tecnologia e inovação. Todos os indicadores, nacionais e internacionais, apontam para o grau de excelência da sua produção acadêmica, o que torna otimistas as perspectivas. Para o Espírito Santo, a Ufes é inquestionavelmente uma referência na definição de estratégias de desenvolvimento social, econômico, humano, ambiental, cultural e educacional.
Na sua agenda para o futuro, a sintonia entre a instituição de ensino e a sociedade deve ser revigorada. A comunidade universitária evidencia essa percepção de que a Ufes deve estar posicionada para responder às demandas regionais. Neste cenário, a histórica eleição da primeira mulher, a professora Ethel Maciel, para conduzir esse projeto não deixa dúvidas quanto à vontade e ao compromisso da comunidade acadêmica.

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A proposta vitoriosa, tanto na consulta à comunidade quanto na decisão dos conselhos superiores da instituição, reafirma a opção por um projeto que, sobretudo, reforce a defesa da educação superior pública, gratuita e de qualidade. Trata-se de um projeto comprometido com uma pauta propositiva de eixos estruturantes.
Definida a lista tríplice de nomes indicados para a gestão universitária, incluindo o de Ethel Maciel como representante do projeto vencedor, resta-nos a expectativa de que o governo federal respeite a escolha e confirme a primeira mulher a assumir a condução da Ufes. O que se espera é que haja reconhecimento ao processo democrático desencadeado na Universidade, a partir da participação de professores, servidores técnicos e estudantes.

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Pesquisadora com trabalhos reconhecidos internacionalmente, Ethel Maciel representa um projeto que defende a inclusão social e as políticas afirmativas, que respeita os direitos humanos, que impulsiona o desenvolvimento da Universidade com sustentabilidade, que busca o fortalecimento da instituição como promotora de saúde, que amplia a transparência das ações e que prioriza permanentemente a eficiência e a eficácia, e que reafirma o papel da Ufes no desenvolvimento cultural do Estado.

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As esperanças depositadas nesse projeto inovador não podem ser ignoradas, mas respeitadas no âmbito governamental. Ter uma mulher numa função de tamanha responsabilidade demonstra o amadurecimento democrático da sociedade e assegura mais equidade nas relações de gênero no campo da educação e da ciência em plano regional.
*A autora é professora da Ufes, pesquisadora e escritora

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