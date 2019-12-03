Jovens são flagrados pichando e usando drogas na Ufes em Alegre

Quatro jovens, de 19 e 21 anos, foram detidos pichando paredes do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no campus de Alegre, Região do Caparaó, na tarde desta segunda-feira (02). Com os suspeitos, a Polícia Militar encontrou papelotes de maconha e duas latas de spray.
Militares da reserva, que prestam serviço conveniado na segurança do campus, flagraram os quatro suspeitos usando drogas nas dependências internas da instituição, por volta das 16h30. Os jovens foram levados para para a delegacia de Alegre. Na delegacia, a informação é que após depoimento, eles assinaram termo circunstanciado e foram liberados.