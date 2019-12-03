Jovens são flagrados pichando e usando drogas na Ufes em Alegre

Quatro jovens, de 19 e 21 anos, foram detidos pichando paredes do campus da Ufes no campus de Alegre

Militares da reserva, que prestam serviço conveniado na segurança do campus, flagraram os quatro suspeitos usando drogas nas dependências internas da instituição, por volta das 16h30. Os jovens foram levados para para a delegacia de Alegre. Na delegacia, a informação é que após depoimento, eles assinaram termo circunstanciado e foram liberados.