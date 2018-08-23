Pichação em igreja no ES: 'Louvem satanás. Ele faz menos barulho'

Uma igreja evangélica em Alegre, na Região do Caparaó, foi alvo de vandalismo nesta terça-feira (21). A Igreja Metodista Wesleyana amanheceu pichada com a frase: "Louvem Satanás, ele faz menos barulho". O pastor responsável pela unidade diz que não vai levar o caso à polícia.
O pastor Clebes Inácio de Almeida, responsável pela Igreja Metodista Wesleyana, afirma que é preciso orar pela pessoa que fez o ato de vandalismo. Analisamos que sempre vai haver pessoas que pensam diferente sobre a forma que celebramos o culto. Mas vemos que quem fez isso precisa de Jesus e estamos orando por ele, disse.
A igreja fica Avenida Olívio Correia Pedrosa e, segundo o pastor, a pichação na fachada já foi apagada, pintada por ele mesmo. Jesus mandou amar aqueles que nos perseguem. Estou aqui há três anos e meio e esta foi a primeira vez que isso acontece. É um ato de desrespeito e cada ato tem consequências no futuro. Acredito que está com a consciência pesada, conclui o pastor.