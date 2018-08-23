Pichação em igreja no ES: 'Louvem satanás. Ele faz menos barulho'

A igreja fica Avenida Olívio Correia Pedrosa e, segundo o pastor, a pichação na fachada já foi apagada, pintada por ele mesmo. Jesus mandou amar aqueles que nos perseguem. Estou aqui há três anos e meio e esta foi a primeira vez que isso acontece. É um ato de desrespeito e cada ato tem consequências no futuro. Acredito que está com a consciência pesada, conclui o pastor.