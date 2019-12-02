Ufes recebe roda de conversa para discutir violência contra a mulher

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras Crédito: Edson Chagas

A violência contra a mulher será pauta principal durante uma roda de conversa que será realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no próximo sábado (7) no auditório do Centro de Ciências Exatas, em Goiabeiras, Vitória, das 14h30 às 16h30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por e-mail.

A Roda de Conversa Violências Contra Marias e Meninas-Marias: Um Diálogo Multidisciplinar será promovida pelo projeto de extensão Formação em Dança (Fordan), ligado ao Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), com foco na cultura e no enfrentamento às violências. O convite é aberto a toda comunidade.

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O evento conta com a participação de 12 convidados, homens e mulheres que discutem o tema da violência contra a mulher por meio de pesquisas acadêmicas ou por meio do ambiente social ou profissional que estão inseridos como promotores de Justiça e professores. A mestranda em Artes na Ufes, Rosemery Casoli, é uma das organizadoras.

Pesquisadora, coreógrafa e professora do projeto Fordan, Rosemery pesquisa sobre como a dança pode ser utilizada no enfrentamento à violência doméstica praticada contra a mulher. Ela será uma das participantes do evento.

Faço pesquisas sobre o que pode um corpo fazer. Qual a liberdade que é dada ao corpo feminino? Trabalho com a questão da transgressão. Não como subversão da ordem, não para cometer crime, nada disso. Mas justamente para quebrar o estigma de que a mulher só pode fazer coisas específicas ditadas para ela, explica.

De acordo com Rosemery, apesar das leis voltadas à proteção da mulher, o índice de violência contra o gênero feminino tem aumentado. Segundo ela, a roda de conversa foi idealizada para discutir essas e outras questões relacionadas ao tema

O nosso país é o primeiro dentre os países da América Latina no quesito violência de gênero e feminicídio. O nosso estado ocupa a quinta posição dentre os estados brasileiros onde mais se matam mulheres. Trabalhamos primeiramente, com a mulher, como sujeito individual, pois acreditamos que enfrentamento se dá a partir das especificidades que constituem as mulheres, destaca.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] até o dia 4 de dezembro. Para participar, basta enviar o nome completo e um contato telefônico. A participação é gratuita.

CONHEÇA ALGUNS DOS CONVIDADOS

Ethel Leonor Noia Maciel: Atual vice-reitora da Ufes. É doutora em saúde coletiva, professora associada da Ufes e coordenadora do projeto de extensão Laboratório de Pesquisas sobre Violência contra a Mulher no Espírito Santo (Lapvim)

Brunela Virira de Vincenzi: Doutora em Filosofia e Filosofia do Direito. Professora adjunta da Ufes. É coordenadora do Lapvim

Claudia Santos Garcia: Promotora de Justiça no Ministério Público do Espírito Santo

Deborah Provetti Scardini Nacari: Professora na Ufes e coordenadora no projeto Lapvim

Rosely Maria da Silva Pires: Professora do Centro de Educação Física da Ufes. Coordenadora do Fordan e no Lapvim

Heloisa Ivone Silva Carvalho: Coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras

Lesley Sabaini: Estudante da Ufes e pesquisador no projeto Enactus, com questões voltadas ao empreendedorismo

Aloísio Carlos Silva: Psicanalista e professor de psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise (SBP)

Rozilda Salet: Analista de gestão e políticas públicas

Rosemery Casoli: Mestranda em Artes na Ufes. Pesquisadora, coreógrafa e professora do projeto Fordan. Pesquisafora no Lapvim