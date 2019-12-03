Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Fotos mostram prédio do Centro Tecnológico da Ufes em más condições
Prédio da Engenharia Mecânica

Fotos mostram prédio do Centro Tecnológico da Ufes em más condições

Imagens ilustram situação em que o local se encontra, com buracos no teto, fios expostos, entulhos nos corredores e nas salas de aula, no campus de Goiabeiras, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:12

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:12

Prédio do curso de Engenharia Mecânica, no Centro Tecnológico da Ufes Crédito: A Gazeta | Internauta
Uma internauta que não quis se identificar registrou diversas fotos da estrutura física de um dos prédios do Centro Tecnológico (CT) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no campus de Goiabeiras, em Vitória, e enviou à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (3). As imagens mostram as más condições em que o local se encontra, com buracos no teto, fios expostos, entulhos nos corredores e nas salas de aula.
Fotos mostram prédio do Centro Tecnológico da Ufes em más condições
"O prédio da Engenharia Mecânica, o CT3, tem até insetos mortos nas salas e corredores. Não há filtros nos bebedouros e não tem papel higiênico no banheiro feminino há um mês. Há uma rachadura no prédio com uma espessura significativa, separando o prédio em duas seções", contou a estudante que não quis ter o nome revelado.

Veja Também

Jovens são flagrados pichando e usando drogas na Ufes em Alegre

Questionada, a Ufes se posicionou nesta tarde dizendo que o prédio do curso de Engenharia Mecânica está desta forma apenas desde o final de semana. Em nota, a instituição afirmou que a superintendência de infraestrutura está a par da situação e já enviou técnicos para avaliar o local e os procedimentos adequados ao reparo.

Prédio da Engenharia Mecânica em más condições na Ufes

Por outro lado, a estudante alegou que os entulhos estão lá desde o início do ano, e que o chefe de departamento teve que contratar por conta própria pessoas para retirar alguns dos escombros. Disse ainda que um dos buracos tem mais de seis meses, e que outros têm mais de anos. "Coordenadores da reitoria fizeram uma visita ao prédio, em julho, prometendo resolver e não adiantou nada", acrescentou.
Perguntada novamente, a Ufes informou que houve uma queda no teto do CT3 no último final de semana, o que resultou em um dos buracos informados pela estudante, e que iria apurar as outras informações passadas pela aluna, mas que não tinha como confirmar as outras queixas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados