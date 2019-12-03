Fotos mostram prédio do Centro Tecnológico da Ufes em más condições

Prédio do curso de Engenharia Mecânica, no Centro Tecnológico da Ufes Crédito: A Gazeta | Internauta

A Gazeta nesta terça-feira (3). As imagens mostram as más condições em que o local se encontra, com buracos no teto, fios expostos, entulhos nos corredores e nas salas de aula. Uma internauta que não quis se identificar registrou diversas fotos da estrutura física de um dos prédios do Centro Tecnológico (CT) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , no campus de Goiabeiras, em Vitória, e enviou à reportagem denesta terça-feira (3). As imagens mostram as más condições em que o local se encontra, com buracos no teto, fios expostos, entulhos nos corredores e nas salas de aula.

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"O prédio da Engenharia Mecânica, o CT3, tem até insetos mortos nas salas e corredores. Não há filtros nos bebedouros e não tem papel higiênico no banheiro feminino há um mês. Há uma rachadura no prédio com uma espessura significativa, separando o prédio em duas seções", contou a estudante que não quis ter o nome revelado.

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Questionada, a Ufes se posicionou nesta tarde dizendo que o prédio do curso de Engenharia Mecânica está desta forma apenas desde o final de semana. Em nota, a instituição afirmou que a superintendência de infraestrutura está a par da situação e já enviou técnicos para avaliar o local e os procedimentos adequados ao reparo.

Prédio da Engenharia Mecânica em más condições na Ufes

Por outro lado, a estudante alegou que os entulhos estão lá desde o início do ano, e que o chefe de departamento teve que contratar por conta própria pessoas para retirar alguns dos escombros. Disse ainda que um dos buracos tem mais de seis meses, e que outros têm mais de anos. "Coordenadores da reitoria fizeram uma visita ao prédio, em julho, prometendo resolver e não adiantou nada", acrescentou.