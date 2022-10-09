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Fase classificatória

Saiba como foi o primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2022

Ao todo, 60 jogos abriram a fase classificatória do maior campeonato de comunidades do ES
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

09 out 2022 às 16:27

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 16:27

Adrenalina e concentração durante o primeiro fim de semana de jogos Crédito: Arthur Louzada
O primeiro final de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2022 foi marcado por jogos eletrizantes e disputados na Arena de Esportes da Rede Gazeta, em Vitória. Ao todo, foram 292 gols, média de 4,9 por partida, com todos os jogos sendo transmitidos ao vivo em A Gazeta.
No masculino, Residencial Vista do Mestre se classificou em primeiro lugar no Grupo A, superando São Pedro, atual bicampeão da E-Taça EDP das Comunidades.
Já na categoria feminina, a comunidade de São Francisco dominou a tarde de jogos no sábado e conquistou o primeiro lugar no Grupo A, que é composto também pelos dois times que disputaram a grande final de 2021 (Perocão e Muquiçaba), além de Barramares.
O diretor da Central das Comunidades (CDC), Marcelo Siqueira, reforçou que o torneio este ano está ainda mais acirrado, mostrando a força e a preparação das comunidades em torno do projeto.
“A competição cresceu. Sentimos que profissionalmente os times estão chegando com muito mais raça, os placares estão cada vez mais acirrados - resultado de um profissionalismo sério e, consequentemente, geração de novas oportunidades para tantos jovens. Mais um grande trabalho assinado pela CDC, EDP e Rede Gazeta, que juntas levam esse case de sucesso para tantas comunidades capxiabas”, comemora.

Para os atletas, o sentimento é de muita expectativa e adrenalina, sobretudo em relação às novas oportunidades.

"Estou muito feliz e animado de participar desse campeonato que descobre tantos talentos e abre diversas oportunidades. Jogo desde criança e esse clima de interação com outros jogadores é incrível. Perdemos o primeiro jogo, mas vamos reverter e ganhar nos próximos"
Davi Ribeiro -  atleta de Jesus de Nazareth
"Mesmo lesionado, recém-operado do ombro, estou aqui representando nossa comunidade levando mais visibilidade. É a terceira vez que participo do torneio e todo ano fazemos uma preparação que envolve muito treinamento e disciplina. Mesmo com dois dias operado, tenho o compromisso de estar aqui e estou confiante que vamos levar a vitória para nossa região."
Gustavo Santos - atleta de Vista Mar
"É a primeira vez que participo e confesso que a adrenalina está lá em cima. Jogo desde o FIFA 17 e nos preparamos muito para chegar aqui e fazer bonito. Quero me desenvolver cada vez mais no esporte e sem dúvida, aqui é a melhor oportunidade para alcançar este objetivo "
Guilherme Souza - atleta do Palmeiras

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