Acompanhe ao vivo a grande final da Taça EDP das Comunidades 2024

Chegou a hora da grande final da Taça EDP das Comunidades 2024. Após uma série de jogos envolvendo mais de 44 bairros e mais de cinco mil atletas de toda a Grande Vitória, a decisão do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo acontece na manhã deste sábado (14), no Campo de Eldorado, na Serra.
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As finais
Na final feminina, marcada para 8h30, Jardim Guadalajara e Bairro da Penha fazem o equilibrado duelo entre Vila Velha e Vitória. Dos dois lados, são duas vitórias na fase de grupos, além das classificações nas quartas e nas semis. Até aqui, são 14 gols marcados e apenas um sofrido por cada uma das equipes.
Já na decisão masculina, que acontece às 9h30, Eldorado e Nova Almeida representam a Serra na busca pelo troféu. Assim como do lado feminino, o jogo conta com um equilíbrio nas campanhas. Ambas as equipes somam duas vitórias e uma derrota na fase de grupos, quando se classificaram na segunda colocação.
Nas oitavas, Eldorado se classificou após a vitória sobre Graúna, chegando até as quartas de final superando Santa Terezinha. Na semi, a vitória sobre o time de São Pedro garantiu o passe para a decisão.
Após a fase de grupos, Nova Almeida, por sua vez, eliminou o time de Muquiçaba nas oitavas, desclassificou Aparecida nas quartas e, nas semifinais, superou Perocão.