Atleta surdo é um dos destaques da Taça EDP das Comunidades

O canto eufórico da torcida nas arquibancadas, as recomendações do treinador à beira do gramado e o apito do juiz são sons comuns em um bom jogo de futebol. Toda a vibração que dá ainda mais emoção a cada toque na bola ou gol comemorado, entretanto, passa despercebida para Hiago Ribeiro, um atacante de 17 anos, atleta do time de Muquiçaba, de Guarapari , participante da Taça EDP das Comunidades 2024

O atleta é surdo desde o nascimento e encontrou no futebol uma forma de expressão, superação e inclusão social. Até aqui, entre as conquistas estão treze títulos em campeonatos regionais como Copa Fair Play, Copa Grande Vitória e Guaraverão.

"O futebol é minha paixão. É isso que respiro todos os dias. Para mim é tranquilo estar com os ouvintes, já que não me sinto excluído em momento algum, pelo contrário" Hiago Ribeiro - Jogador de futebol

Desde a infância o atleta participa de projetos esportivos estaduais e nacionais. Em todos, o destaque vai muito além da possível limitação com a surdez. Afinal, é com o coração e com a mente em sintonia que Hiago mostra o talento nos gramados.

Esporte como ferramenta crucial para desenvolvimento

Segundo Fabrício Gaigher, pai de Hiago, o esporte foi e é fundamental para o desenvolvimento do filho, que não se acanha diante dos desafios que participa, seja em Guarapari ou até mesmo a centenas de quilômetros de casa.

“Desde novo o Hiago participa de campeonatos importantes e, mesmo sem ouvir nada, ele aguça os outros sentidos para estar sempre atento ao que os treinadores ou companheiros de equipe querem comunicar por meio de gestos”, explica o pai.

No Estado, Hiago também defendeu as cores da Desportiva, um dos times mais tradicionais do futebol capixaba Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com Fabrício, o filho já participou até mesmo de jogos pela base de equipes do futebol capixaba, como Desportiva, Aster e Tupy, sempre surpreendendo a cada partida.

Já para Regina Aquino, mãe do atleta, o sentimento é de realização ao ver o filho em campo em busca de seus objetivos pessoais e profissionais, seja em campeonatos escolares ou em disputas estaduais de grande porte. “A gente percebe como ele se sente incluído e realizado. Hiago contraria as estatísticas, porque nem os médicos acreditavam que ele iria se desenvolver tanto e de forma tão comunicativa e alegre com todos ao redor”, diz.

Hiago defende as cores do time de Muquiçaba na Taça EDP das Comunidades Crédito: João Barbosa

"Quando vejo Hiago em campo em uma competição como a Taça EDP das Comunidades, meu maior sentimento é de gratidão. Vejo como ele é cativante e isso me dá uma felicidade imensa" Regina Aquino - Mãe de Hiago

Treinador destaca talento

Hiago (sexto agachado da esquerda para a direita) com a equipe de Muquiçaba na Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: João Barbosa

Ebenézer Ferreira, treinador do time de Muquiçaba, foi um dos primeiros a observar o talendo de Hiago nos gramados. Para o treinador, superando qualquer limitação da deficiência, Hiago é um exemplo a ser seguido dentro e fora dos gramados. “O fato de não ouvir nunca comprometeu o Hiago em nada. É um menino que tem uma leitura de jogo fora do comum, uma percepção incrível e uma rapidez que impressiona”, destaca Ebenézer. Além da Taça EDP, Hiago também passa pela fase de testes para a base sub-20 do Vitória, equipe da Capital.