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Futebol

Foco redobrado: treinadores traçam passos para quartas de final da Taça EDP

Passada a fase das oitavas de final no masculino, momento é de dar atenção para o físico e para o mental de cada atleta que se prepara para mais uma fase eliminatória da competição

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 14:34

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 nov 2024 às 14:34
De olho nas quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024, os treinadores das equipes classificadas ajustam os detalhes para os próximos confrontos das chaves masculinas da competição, marcados para 1º de dezembro. Após uma série de partidas realizadas nos últimos quatro finais de semana por toda a Grande Vitória, equipes da Capital, da Serra, de Guarapari, de Vila Velha e de Cariacica ganharam uma semana e meia para a preparação para as quartas.
Para os treinadores que finalizaram as oitavas de final no último domingo (17), o momento é de foco redobrado em busca da classificação para as semifinais do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. Segundo Vinicius Lovatti, treinador da equipe de Perocão, de Guarapari, a classificação para as quartas de final reflete o trabalho árduo feito na Cidade Saúde, mesmo diante das adversidades com logística e transporte enfrentadas pela equipe para a chegada até os locais das partidas.
“Chegamos aos jogos sempre aos ‘trancos e barrancos’, mas, apesar de tudo, temos um time de qualidade e que sempre carrega boas expectativas. Como não contamos com o patrocínio de ninguém, os jogadores e suas famílias tiram recursos do próprio bolso para que possam participar dos jogos. Mas com nossa garra, conseguimos superar isso e os adversários em campo em busca dos nossos objetivos”, frisa.
De Vila Velha, o treinador Rafael Santos, da Barra do Jucu, pontua que o sono do título inédito está mais vivo do que nunca.
"Nas quartas de final fizemos um jogo difícil onde saímos em desvantagem no placar. Mas, em campo, com nosso empenho, viramos o jogo com uma boa atuação coletiva. Agora vamos ajustar o time para podermos chegar com tudo nas quartas de final, em busca das semis e de olho no título para a Barra", diz Rafael.
Treinadores projetam próximos passos para as quartas de final da Taça EDP das Comunidades
Treinadores projetam próximos passos para as quartas de final da Taça EDP das Comunidades Crédito: Arquivo pessoal
Já Rafael Lucas, treinador da comunidade de Nova Almeida, da Serra, afirma que a equipe está “mais unida do que nunca” para superar os próximos desafios. “Depois da fase de grupos, mudamos uma chave em nossa cabeça. Se antes dávamos 100% em campo, agora vamos com 200% de foco e do nosso melhor. Agora, após um curto período de descanso, vamos voltar aos treinos para corrigir o que for necessário no físico e no mental”, pontua o treinador.
Também da Serra, Jhonni Almeida, treinador do time de Praia de Carapebus, conta que a equipe ‘vem comendo pelas beiradas’ em um trabalho com jogadores do sub-15 ao sub-17. “Nosso time é muito novo e chegamos até aqui sem treinar, com nossa equipe se reunindo apenas nos dias de jogos. Apesar disso, conseguimos um bom trabalho e podemos sonhar com mais um avanço, sempre respeitando o adversário, mas também com as expectativas altas em busca de mais resultados positivos”, conclui Jhonni.
Responsável pelo time de Aparecida, de Cariacica, o treinador Edson Moreira reconheceu o grau de dificuldade imposto pelo time enfrentado na última fase, quando eliminou os adversários de São Cristóvão, da Capital. Ao mesmo tempo, Edson valorizou a atuação coletiva de sua equipe para conquistar a classificação nos pênaltis no último domingo.
“Foi uma vitória sofrida nas oitavas. Tínhamos tudo para matar o jogo, mas o time deles também foi muito firme para neutralizar nossas jogadas. Nos pênaltis, nosso goleiro fez a diferença e saímos vitoriosos contando com o apoio da nossa torcida. Agora, passo a passo, com muito empenho, vamos sair das quartas com uma nova vitória”, projeta Edson.

QUARTAS DE FINAL (masculino)

São Pedro x Praia de Carapebus
Santa Terezinha x Eldorado
Perocão x Barra do Jucu
Aparecida x Nova Almeida

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Aplicativo da competição

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

Cronograma da Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais

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