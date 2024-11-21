Equipes femininas projetam "momento mágico" em mais uma fase da Taça EDP

Time de Jesus de Nazareth abriu a Taça EDP com vitória convincente Crédito: Arquivo pessoal

Entre as equipes femininas classificadas para as quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024 , o sentimento de dever cumprido na primeira fase e o foco para o próximo desafio é o mesmo. Centradas e sob o comando de treinadores e treinadoras experientes, as meninas projetam um verdadeiro espetáculo para as próximas partidas.

“Nosso time feminino alcançou uma classificação muito importante, fruto de muito esforço e dedicação por parte das atletas e da equipe técnica. Isso reforça o compromisso de todas elas com o esporte e também traz uma grande representatividade para a competição”.

"A gente está confiante. O nosso espírito agora é de união para fortalecimento psicológico e físico para que o time feminino de Jesus de Nazareth continue brilhando com garra e determinação" Katrini Ribeiro - Treinadora do time de Jesus de Nazareth na Taça EDP das Comunidades 2024

Ex-jogadora da Taça e atualmente com treinadora do time de Jardim Guadalajara, de Vila Velha, Wandey Oliveira define cada partida como "um momento de magia" que liga o esporte à inclusão e a oportunidades para o esporte feminino.

“Assim como vimos nos últimos anos, esperamos que a Taça seja um momento de experiência e oportunidade para cada uma das atletas. No nosso time, treinamos todos os dias de forma intensa para ir em busca das nossas vitórias. Afinal, se não for para ganhar, nem saímos de casa”, afirma a treinadora que conquistou 100% de aproveitamento nos jogos até aqui.

Wandey e Aline comandam equipes femininas na Taça EDP das Comunidades Crédito: Arquivo pessoal

Já para Aline Diniz, que comanda a equipe feminina de São Francisco, de Cariacica, o sentimento de felicidade caminha lado a lado com a expectativa da chegada à final da competição, o que não seria novidade para a treinadora, que é atual campeã do formato digital da Taça , que teve sua última edição realizada em vídeo game em 2022.

“Nosso time tem se empenhado bastante, treinamos constantemente e, assim como os outros times, só almejamos a vitória. Sabemos que temos oponentes duras, mas vamos continuar mostrando nosso bom futebol para irmos adiante”, pontua a treinadora.

QUARTAS DE FINAL (feminino) Bairro da Penha x Serra Dourada

Rio Marinho x Jesus de Nazareth

São Francisco x Muquiçaba

Jardim Guadalajara x Nova Rosa da Penha

Segundo Marcelo Siqueira, coordenador da Central das Comunidades e um dos organizadores da competição, a crescente participação feminina no projeto reflete a "quebra de barreiras e preconceitos no esporte".

"Na Taça, ano a ano a participação feminina aumenta. Isso dá oportunidade para meninas e mulheres que se tornam referência para outras pessoas e até mesmo para outros campeonatos, isso é fenomenal. Nossa expectativa é aumentar o espaço para elas nas próximas edições, já que o esporte feminino na Grande Vitória é um verdadeiro case de sucesso", pontua Marcelo.

Aplicativo da competição

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.