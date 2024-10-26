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Pontapé inicial

Jesus de Nazareth e Alagoano abrem Taça EDP das Comunidades com chuva de gols

Equipes de Vitória foram as responsáveis pela abertura da sétima edição da competição na manhã deste sábado (26), onde quase mil atletas participaram da solenidade de abertura do maior campeonato de comunidades do Estado
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 out 2024 às 18:32

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 18:32

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2024
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada
O pontapé inicial foi dado e a Taça EDP das Comunidades 2024 está oficialmente lançada. Na manhã deste sábado (26) as 44 comunidades classificadas para a disputa foram apresentadas no Estádio Governador Bley (atual Campo do Ifes Jucutuquara) em Vitória, reunindo quase mil atletas que vão jogar a maior competição de comunidades do Espírito Santo.
Em campo, Jesus de Nazareth e Alagoano, equipes da Capital, fizeram a estreia em dose dupla, tanto no masculino, quanto no feminino, dando show para a torcida presente nas arquibancadas. Abrindo as partidas, as meninas entraram em campo e mostraram talento para inaugurar o placar da competição.
Com a bola rolando, melhor para Jesus de Nazareth, que venceu por 3 a 2. Sem mostrar desânimo diante do forte calor que tomou conta de Vitória nesta manhã, as jovens atletas demonstraram entrosamento e abriram uma vantagem de três gols sobre as adversárias, com gols de Anna Lya, Lara e Melissa.
O conforto no placar, entretanto, foi ameaçado no segundo tempo, com as substituições feitas pela equipe do bairro Alagoano. Em jogada ensaiada, Maria diminuiu a diferença e ainda participou da construção do segundo gol da comunidade, marcado por Eshyly.
Anna, autora do primeiro gol da competição e uma das líderes do time de Nazareth em campo, pontuou a importância da Taça para o desenvolvimento do esporte entre as mulheres e apontou os próximos passos da equipe.
“É minha primeira vez jogando e tenho certeza que, no próximo jogo, vamos seguir de cabeça erguida para valorizar essa vantagem importante. Agora é treinar e manter a expectativa lá no alto para ganharmos novamente”, projetou.
Anna Lya, jogadora de Jesus de Nazareth, celebrou vitória na estreia
Anna Lya, jogadora de Jesus de Nazareth, celebrou vitória na estreia Crédito: Arthur Louzada

Virada no masculino

Enquanto o time feminino de Jesus de Nazareth garantiu os três pontos para a comunidade, no masculino um banho de água fria marcou a estreia dos atletas. Logo no início da partida, Miguel Carlos abriu o placar e o time mostrou tranquilidade em campo.
Na sequência, a equipe do bairro Alagoano se aproveitou da baixa efetividade e das faltas cometidas pelo adversário para reverter o resultado para 3 a 1, com gols de João Vitor, Ryan Carlos e Kayke.
Para João, que marcou o gol de empate em bela cobrança de falta, o resultado revertido no placar reflete a organização da equipe da região central da Capital dentro e fora de campo.
“Começamos com uma vitória importante e vamos seguir fazendo nosso papel em busca da nossa maior expectativa, que é sermos campeões. Mesmo saindo atrás no placar, mantivemos a calma, colocamos a bola no chão e conseguimos dar o nosso melhor”, disse o atleta.
Abertura da Taça EDP das Comunidades 2024
João Vitor foi o responsável pelo gol de empate da equipe masculina de Alagoano Crédito: João Barbosa

Foco na sequência da rodada

Fechada a fase de apresentação e abertura da Taça, as equipes da Grande Vitória agora se preparam para os jogos que vão dar sequência à primeira rodada da competição, marcados para 2 de novembro. Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 02, 09 e 16/11 - Jogos Classificatórios
➣ 17/11 - Oitavas de Final
➣ 01/12 - Quartas de Final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º Lugar
➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2024

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

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