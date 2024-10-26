Jesus de Nazareth e Alagoano abrem Taça EDP das Comunidades com chuva de gols

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

Em campo, Jesus de Nazareth e Alagoano, equipes da Capital, fizeram a estreia em dose dupla, tanto no masculino, quanto no feminino, dando show para a torcida presente nas arquibancadas. Abrindo as partidas, as meninas entraram em campo e mostraram talento para inaugurar o placar da competição.

Com a bola rolando, melhor para Jesus de Nazareth, que venceu por 3 a 2. Sem mostrar desânimo diante do forte calor que tomou conta de Vitória nesta manhã, as jovens atletas demonstraram entrosamento e abriram uma vantagem de três gols sobre as adversárias, com gols de Anna Lya, Lara e Melissa.

O conforto no placar, entretanto, foi ameaçado no segundo tempo, com as substituições feitas pela equipe do bairro Alagoano. Em jogada ensaiada, Maria diminuiu a diferença e ainda participou da construção do segundo gol da comunidade, marcado por Eshyly.

Anna, autora do primeiro gol da competição e uma das líderes do time de Nazareth em campo, pontuou a importância da Taça para o desenvolvimento do esporte entre as mulheres e apontou os próximos passos da equipe.

“É minha primeira vez jogando e tenho certeza que, no próximo jogo, vamos seguir de cabeça erguida para valorizar essa vantagem importante. Agora é treinar e manter a expectativa lá no alto para ganharmos novamente”, projetou.

Anna Lya, jogadora de Jesus de Nazareth, celebrou vitória na estreia Crédito: Arthur Louzada

Virada no masculino

Enquanto o time feminino de Jesus de Nazareth garantiu os três pontos para a comunidade, no masculino um banho de água fria marcou a estreia dos atletas. Logo no início da partida, Miguel Carlos abriu o placar e o time mostrou tranquilidade em campo.

Na sequência, a equipe do bairro Alagoano se aproveitou da baixa efetividade e das faltas cometidas pelo adversário para reverter o resultado para 3 a 1, com gols de João Vitor, Ryan Carlos e Kayke.

Para João, que marcou o gol de empate em bela cobrança de falta, o resultado revertido no placar reflete a organização da equipe da região central da Capital dentro e fora de campo.

“Começamos com uma vitória importante e vamos seguir fazendo nosso papel em busca da nossa maior expectativa, que é sermos campeões. Mesmo saindo atrás no placar, mantivemos a calma, colocamos a bola no chão e conseguimos dar o nosso melhor”, disse o atleta.

João Vitor foi o responsável pelo gol de empate da equipe masculina de Alagoano Crédito: João Barbosa

Foco na sequência da rodada

Android. Fechada a fase de apresentação e abertura da Taça, as equipes da Grande Vitória agora se preparam para os jogos que vão dar sequência à primeira rodada da competição, marcados para 2 de novembro. Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS

BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES



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Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024 ➣ 02, 09 e 16/11 - Jogos Classificatórios

➣ 17/11 - Oitavas de Final

➣ 01/12 - Quartas de Final

➣ 07/12 - Semifinal

➣ 08/12 - Disputa pelo 3º Lugar

➣ 14/12 - Finais



Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Abertura da Taça EDP das Comunidades 2024