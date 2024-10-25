Taça EDP das Comunidades define chaves e bola começa a rolar neste sábado (26)

Sorteio de Chaves da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

Rede Gazeta, em Atletas selecionados, uniformes entregues e grupos formados: falta pouco para o pontapé inicial da Taça EDP das Comunidades 2024. A tabela da competição foi definida na noite desta quinta-feira (24) em sorteio realizado na sede da, em Vitória , com a presença dos representantes das 44 comunidades que vão disputar o torneio.

Vila Velha, Serra, Cariacica, Fundão, Viana, Guarapari, Anchieta e Jesus de Nazareth x Alagoano no masculino e também no feminino. Times de Vitória Aracruz serão oficialmente apresentados na manhã do próximo sábado (26) no Estádio Governador Bley (atual Campo do Ifes Jucutuquara, na Capital), onde serão realizados os jogos de abertura entreno masculino e também no feminino.

No sorteio, foram definidos oito grupos (A a H) com as 32 equipes masculinas e quatro grupos (A a D) para os 12 times femininos.

Grupos masculinos

Grupos - FUTEBOL MASCULINO

Grupos femininos

Grupos - FUTEBOL FEMININO

Além dos jogos de abertura, a Taça EDP das Comunidades já tem partidas marcadas para 02, 09 e 16 de novembro, em locais que serão previamente anunciados para cada equipe. Para Marcelo Siqueira, coordenador da Central das Comunidades (CDC), é chegado o momento de verdadeira integração e promoção da cultura de paz entre os times participantes.

“É hora de se concentrar para entrar em campo. Todos entendem o diferencial deste projeto e a relevância que a competição tem para as comunidades. Assim como nos outros anos, esperamos que seja uma disputa sadia, produtiva e que abra as portas para grandes atletas”, frisou Marcelinho.

À beira do gramado, a EDP , concessionária de energia elétrica do Espírito Santo e parceira da Taça pela sexta edição, vai promover ações de integração e conscientização com as comunidades.

Edson Barbosa, diretor da EDP Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada

“Temos a certeza que as 44 comunidades classificadas farão um espetáculo na disputa pelo troféu, mas que a maior vitória é a da valorização do esporte. A EDP, que já está no dia a dia dos capixabas levando sua boa energia, seguirá na torcida por todos os times e levará, também, durante os jogos informações importantes sobre consumo eficiente de energia, segurança com a rede elétrica e as facilidades no acesso aos serviços da companhia”, explicou Edson Barbosa, diretor da EDP no Estado.

Premiação

Após a maratona de jogos, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times campeões. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Quem vibra, ganha!

Vale lembrar que quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Sorteio de chaves da Taça EDP das Comunidades 2024

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.