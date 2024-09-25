Definidas as equipes que vão disputar a Taça EDP das Comunidades

Competição está de volta aos gramados em seu formato original após disputas em E-Sports Crédito: Divulgação / Taça EDP das Comunidades

Atualização A matéria original foi atualizada com novas datas no calendário da Taça EDP das Comunidades. O sorteio das chaves, anteriormente previsto para 16 de outubro, será realizado no dia 24 de outubro. A fase classificatória também precisou ser adiada. As novas datas foram inseridas no calendário no final da matéria.

Taça EDP das Comunidades. Chegando em sua sexta edição, uma das competições mais tradicionais do futebol capixaba já conhece as equipes selecionadas para a disputa de 2024. Confira a lista nesta matéria. Foram 110 inscrições de equipes de toda a Grande Vitória e um só foco: a. Chegando em sua sexta edição, uma das competições mais tradicionais do futebol capixaba já conhece as equipes selecionadas para a disputa de 2024.

Vila Velha, Serra, Cariacica, Aracruz, Viana, Guarapari e Serão 44 comunidades e mais de cinco mil atletas representando comunidades de Vitória Fundão nos gramados, sendo 32 equipes masculinas e 12 femininas. Para Marcelo Nunes, o Marcelinho, coordenador da Central das Comunidades (CDC), a edição de 2024 será desafiadora, ao mesmo tempo que será um divisor de águas para o processo de desenvolvimento do esporte nos bairros da Grande Vitória.

“A Taça cumpre um papel essencial ao levar mais que uma competição para os gramados. Ela promove inclusão social, entretenimento, oportunidades e visibilidade para os jovens talentos de nossas comunidades que, muitas vezes, são marginalizadas pela falta de acesso à grandes clubes ou centros esportivos”, frisa Marcelinho.

Além das equipes dispostas na tabela, o certame masculino ainda conta com uma lista de suplência de seis comunidades, são elas: Campo Grande e Graúna (Cariacica), Muquiçaba (Guarapari), Coqueiral de Itaparica (Vila Velha), Ilha de Santa Maria e São Cristóvão (Vitória).

Assim como as equipes masculinas, as meninas também contam com comunidades na lista de suplência, sendo Nova Rosa da Penha (Cariacica), Praia Grande (Fundão), Taquara 1 (Serra), Santa Terezinha (Viana), Jardim Guadalajara e Alvorada (Vila Velha).

Concentração e expectativa para a bola rolar com início das peneiras

Disputa vai contar com equipes masculinas e femininas Crédito: Divulgação / Taça EDP

Com a divulgação das comunidades selecionadas, a partir do próximo sábado (28) serão realizadas as primeiras peneiras para a montagem dos times. A fase de seleção ainda conta com peneiras no domingo (29) e em 12 e 13 de outubro.

Logo após as peneiras, os confrontos serão sorteados no dia 24 de outubro, na sede da Rede Gazeta, onde serão entregues os uniformes (camisa, short e meião) de forma gratuita aos classificados.

Para além das quatro linhas, a competição promove ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.

O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma realização da Rede Gazeta em parceria com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Estado