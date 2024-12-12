Em busca de título inédito, treinadores trilham caminho para final da Taça EDP

Um jogo, uma vitória, o apito final e o grito de campeão. São poucos detalhes e momentos que separam o sonho da realidade na grande final da Taça EDP das Comunidades 2024 . Marcada para o próximo sábado (14), a decisão vai premiar um campeão inédito no masculino e também no feminino após a maratona de jogos que tomou conta da Grande Vitória desde o início de novembro.

Em campo, equipes de Vitória , de Vila Velha e da Serra vão em busca do título do maior campeonato de comunidades do Estado e ainda podem faturar R$ 16 mil em prêmios. Antes disso, jogos árduos esperam os treinadores de Bairro da Penha, Jardim Guadalajara, Eldorado e Nova Almeida. Apesar do grande desafio que sempre é esperado em uma decisão, a mentalidade das equipes é voltada para uma preparação consistente em busca da vitória que pode coroar o trabalho feito até aqui.

Treinador da equipe feminina do Bairro da Penha, da Capital, Thyago Torrezani pontua que a maior carta na manga para a final é justamente a força de vontade das próprias atletas de seu elenco.

“Elas mostram uma força para que, a cada jogo, sejam ainda melhores e mais fortes. Para a final, esse é o espírito. Queremos vencer com honestidade, dando o melhor suporte para cada atleta e lutando por esse título inédito para a comunidade”, pontua Torrezani, salientando também o sentimento de gratidão por cada atleta e pelas oportunidades conquistadas com a Taça EDP das Comunidades.

“Esse é o único campeonato do Espírito Santo que abre as portas para um sub-20 feminino. Se lá na frente alguma dessas meninas vingar no esporte, podem ter certeza que foi a Taça EDP que deu as primeiras oportunidades”, completa o treinador.

Na final feminina, Bairro da Penha vai duelar contra o time canela-verde de Jardim Guadalajara. A equipe chegou até à final sob o comando de uma ex-jogadora da competição que trocou as chuteiras pela prancheta à beira do gramado e, até cravar a vaga na grande decisão, superou desafios dentro e fora dos campos.

“Nós treinamos há muito tempo, sabemos que temos um time bom e que pode ir muito além do que a gente pensa. Durante nossa caminhada, fomos desmerecidas, falaram que eu não iria chegar em lugar nenhum e agora estamos aqui na final. É um sentimento indescritível que pode ser ainda melhor com o possível título”, detalha a treinadora Wandey Xavier que, quando era jogadora, defendia as cores de Barramares, também de Vila Velha, na edição de 2019.

Time de Jardim Guadalajara comemora classificação para a final da Taça EDP 2024 Crédito: Vitor Denaday

Já na final masculina, o embate fica a cargo de Eldorado e Nova Almeida. Do lado de Eldorado, que joga em casa, o caminho até a decisão passou pela necessidade de entrosamento de um time inexperiente que se conectou para amadurecer o futebol praticado durante a competição.

“Foram muitos desafios, mas os meninos acreditaram naquilo que nossa equipe técnica estava apostando. Graças a Deus conseguimos evoluir e sabemos que podemos mostrar ainda mais com a base que temos nessa grande final”, projeta o treinador Aldeir Martins.

Do outro lado da área técnica, Nova Almeida conta com uma comissão que se alterna à beira do gramado, mesclando experiência e juventude a cada jogo. Para a final, o auxiliar José Oliveira conta que o time não se acanha por jogar no bairro do adversário, já que, jogando na Serra, também estão em casa.

“Fizemos uma campanha dura e difícil com jogos apenas em Vitória. Para vencer, nossa molecada treina todos os dias com trabalhos específicos em busca de resultados cada vez melhores e, na final, não será diferente. Agora, também estamos na nossa casa e vamos em busca do título”, afirma José.

Taça EDP das Comunidades - GRANDE FINAL ⮩ FEMININO: Bairro da Penha x Jardim Guadalajara - 8h



⮩ MASCULINO: Eldorado x Nova Almeida - 9h30



⮩ LOCAL: Rua Rio Tietê, nº 197 - Campo de Eldorado (Serra) / Entrada gratuita



Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades