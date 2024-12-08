Definidos os finalistas da Taça EDP das Comunidades; veja confrontos

Com vitória convincente, Jardim Guadalajara conseguiu a classificação inédita para a final Crédito: Vitor Denaday

Após quatro jogos eletrizantes sob o sol forte que tomou conta de Vitória na manhã de sábado (7), estão definidos os finalistas da Taça EDP das Comunidades 2024 , tanto no masculino quanto no feminino.

Eldorado e Nova Almeida, da Bairro da Penha, da Jardim Guadalajara, de Até aqui, 80 jogos ditaram a trajetória de 44 equipes de toda a Grande Vitória e, agora, apenas, da Serra , da Capital , e, de Vila Velha , têm chances de soltar o grito de campeão no próximo sábado (14).

Nas semifinais femininas, Bairro da Penha superou as adversárias de Rio Marinho pelo placar de 2 a 0 e conquistou a primeira vaga em disputa no dia. A adversária na decisão das meninas saiu do embate entre São Francisco e Jardim Guadalajara que, após uma chuva de gols, terminou com a vitória por 4 a 2 da equipe canela-verde.

Time de Eldorado vai jogar a grande final em casa no próximo sábado (14) Crédito: Vitor Denaday

Entre os meninos, São Pedro e Eldorado fizeram jogo truncado até os momentos finais, quando o time serrano encontrou espaço para balançar as redes e conquistar a classificação com vitória simples por 1 a 0.

Na última partida do dia, mais emoção até os últimos minutos. Quando tudo indicava uma disputa nos pênaltis entre Perocão e Nova Almeida, o gol da classificação do time da Serra veio justamente em uma penalidade marcada nos últimos instantes do segundo tempo. Vitória por 1 a 0 e passaporte carimbado para a decisão.

A grande final

Com os finalistas definidos, a Taça EDP se prepara agora para a decisão marcada para o próximo sábado, no bairro Eldorado, na Serra. Por lá, com o primeiro jogo marcado para as 9h serão conhecidos os campeões masculinos e femininos do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.

Finais - Taça EDP das Comunidades 2024 FEMININO: Bairro da Penha x Jardim Guadalajara - 9h



MASCULINO: Eldorado x Nova Almeida - 10h



LOCAL: Rua Rio Tietê, nº 197 - Campo de Eldorado (Serra)

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.