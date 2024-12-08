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Agora é pela decisão

Definidos os finalistas da Taça EDP das Comunidades; veja confrontos

Semifinais disputadas na manhã de sábado (7) definiram quem vai erguer o troféu e garantir a premiação de R$ 16 mil no próximo fim de semana

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 20:23

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 dez 2024 às 20:23
Com vitória convincente, Jardim Guadalajara conseguiu a classificação inédita para a final
Com vitória convincente, Jardim Guadalajara conseguiu a classificação inédita para a final Crédito: Vitor Denaday
Após quatro jogos eletrizantes sob o sol forte que tomou conta de Vitória na manhã de sábado (7), estão definidos os finalistas da Taça EDP das Comunidades 2024, tanto no masculino quanto no feminino.
Até aqui, 80 jogos ditaram a trajetória de 44 equipes de toda a Grande Vitória e, agora, apenas Eldorado e Nova Almeida, da Serra, Bairro da Penha, da Capital, e Jardim Guadalajara, de Vila Velha, têm chances de soltar o grito de campeão no próximo sábado (14). 
Nas semifinais femininas, Bairro da Penha superou as adversárias de Rio Marinho pelo placar de 2 a 0 e conquistou a primeira vaga em disputa no dia. A adversária na decisão das meninas saiu do embate entre São Francisco e Jardim Guadalajara que, após uma chuva de gols, terminou com a vitória por 4 a 2 da equipe canela-verde.
Time de Eldorado vai jogar a grande final em casa no próximo sábado (14)
Time de Eldorado vai jogar a grande final em casa no próximo sábado (14) Crédito: Vitor Denaday
Entre os meninos, São Pedro e Eldorado fizeram jogo truncado até os momentos finais, quando o time serrano encontrou espaço para balançar as redes e conquistar a classificação com vitória simples por 1 a 0.
Na última partida do dia, mais emoção até os últimos minutos. Quando tudo indicava uma disputa nos pênaltis entre Perocão e Nova Almeida, o gol da classificação do time da Serra veio justamente em uma penalidade marcada nos últimos instantes do segundo tempo. Vitória por 1 a 0 e passaporte carimbado para a decisão.

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A grande final

Com os finalistas definidos, a Taça EDP se prepara agora para a decisão marcada para o próximo sábado, no bairro Eldorado, na Serra. Por lá, com o primeiro jogo marcado para as 9h serão conhecidos os campeões masculinos e femininos do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.

Finais - Taça EDP das Comunidades 2024

FEMININO: Bairro da Penha x Jardim Guadalajara - 9h

MASCULINO: Eldorado x Nova Almeida - 10h

LOCAL: Rua Rio Tietê, nº 197 - Campo de Eldorado (Serra) 

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

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