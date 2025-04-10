Veja como os ovos decorados podem deixar a Páscoa mais saudável

O ovo decorado é uma opção divertida e saudável para a Páscoa Crédito: Imagem: Master1305 | Shutterstock

A relação dos ovos com a Páscoa vem de uma tradição muito antiga, que antecede até mesmo o Cristianismo. Os ovos sempre simbolizaram o nascimento, a fertilidade e o início de um novo ciclo, ideias que combinam com o espírito de renovação da Páscoa.

Com o tempo, essa simbologia foi incorporada às celebrações cristãs como uma forma de representar a ressurreição de Jesus Cristo, marcando o renascimento da vida. Na modernidade, os ovos de chocolate se popularizaram como uma forma lúdica e comercial de celebrar a data, especialmente entre as crianças.

Tradição dos ovos pintados

Além dos populares ovos de chocolate , a tradição de pintar ovos de galinha também está presente em diversas culturas, especialmente na Europa Oriental. Países como Ucrânia, Polônia e Romênia mantêm o costume de decorar ovos com tintas e desenhos detalhados.

Esses ovos são feitos à mão com técnicas cuidadosas e simbolizam proteção, vida e esperança. A prática surgiu como um ritual de primavera e, com o tempo, se uniu às celebrações da Páscoa, reforçando a ideia de renovação e espiritualidade.

Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, destaca a importância dessa atividade lúdica. “Pintar ovos de galinha é mais do que um passatempo divertido; é uma chance de ensinar valores importantes às crianças, como a importância de manter uma alimentação saudável e equilibrada, especialmente em meio às celebrações”, afirma.

Os ovos de galinha decorados ajudam a tornar a Páscoa mais nutritiva Crédito: Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock

Opção saudável para a Páscoa

Além de deixar a Páscoa mais divertida, os ovos de galinha decorados também podem deixar a comemoração mais nutritiva. “Diferentemente dos ovos de chocolate, frequentemente associados à Páscoa, os ovos de galinha representam uma alternativa nutritiva , rica em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, contribuindo para uma dieta mais saudável”, explica a nutricionista do Instituto Ovos Brasil.

Criando ovos coloridos para a Páscoa

Para incorporar essa tradição às celebrações de Páscoa , Lúcia Endriukaite compartilha algumas dicas valiosas. “É crucial começar cozinhando os ovos para garantir a segurança alimentar. Para a pintura, recomenda-se o uso de corantes naturais, como suco de beterraba, açafrão ou espinafre, permitindo a criação de cores vibrantes de forma segura e natural”, ensina.

Além disso, a decoração dos ovos pode se tornar uma atividade criativa e inovadora. Métodos como o uso de adesivos, fitas coloridas, carimbos e técnicas de decoupage podem embelezar os alimentos, transformando-os em verdadeiras obras de arte sem comprometer sua qualidade nutricional.

Após decorados, estes ovos podem ser exibidos como decoração ou presenteados, agregando um significado especial às festividades de Páscoa.