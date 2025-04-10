Veja como os ovos decorados podem deixar a Páscoa mais saudável

A relação dos ovos com a Páscoa vem de uma tradição muito antiga, que antecede até mesmo o Cristianismo. Os ovos sempre simbolizaram o nascimento, a fertilidade e o início de um novo ciclo, ideias que combinam com o espírito de renovação da Páscoa.
Com o tempo, essa simbologia foi incorporada às celebrações cristãs como uma forma de representar a ressurreição de Jesus Cristo, marcando o renascimento da vida. Na modernidade, os ovos de chocolate se popularizaram como uma forma lúdica e comercial de celebrar a data, especialmente entre as crianças.
Tradição dos ovos pintados
Além dos populares ovos de chocolate , a tradição de pintar ovos de galinha também está presente em diversas culturas, especialmente na Europa Oriental. Países como Ucrânia, Polônia e Romênia mantêm o costume de decorar ovos com tintas e desenhos detalhados.
Esses ovos são feitos à mão com técnicas cuidadosas e simbolizam proteção, vida e esperança. A prática surgiu como um ritual de primavera e, com o tempo, se uniu às celebrações da Páscoa, reforçando a ideia de renovação e espiritualidade.
Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, destaca a importância dessa atividade lúdica. “Pintar ovos de galinha é mais do que um passatempo divertido; é uma chance de ensinar valores importantes às crianças, como a importância de manter uma alimentação saudável e equilibrada, especialmente em meio às celebrações”, afirma.
Opção saudável para a Páscoa
Além de deixar a Páscoa mais divertida, os ovos de galinha decorados também podem deixar a comemoração mais nutritiva. “Diferentemente dos ovos de chocolate, frequentemente associados à Páscoa, os ovos de galinha representam uma alternativa nutritiva , rica em proteínas, vitaminas e minerais essenciais, contribuindo para uma dieta mais saudável”, explica a nutricionista do Instituto Ovos Brasil.
Criando ovos coloridos para a Páscoa
Para incorporar essa tradição às celebrações de Páscoa , Lúcia Endriukaite compartilha algumas dicas valiosas. “É crucial começar cozinhando os ovos para garantir a segurança alimentar. Para a pintura, recomenda-se o uso de corantes naturais, como suco de beterraba, açafrão ou espinafre, permitindo a criação de cores vibrantes de forma segura e natural”, ensina.
Além disso, a decoração dos ovos pode se tornar uma atividade criativa e inovadora. Métodos como o uso de adesivos, fitas coloridas, carimbos e técnicas de decoupage podem embelezar os alimentos, transformando-os em verdadeiras obras de arte sem comprometer sua qualidade nutricional.
Após decorados, estes ovos podem ser exibidos como decoração ou presenteados, agregando um significado especial às festividades de Páscoa.
Por João Pedro Costa