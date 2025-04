Hábitos

Tomar caldo de rã faz bem para imunidade? Entenda dieta feita por Cauã Reymond

Nutricionista diz que não há evidências científicas que comprovem a eficácia do consumo do caldo de rã com o fortalecimento do sistema imunológico.

Cauã Reymond disse que o alimento é perfeito para os dias de imunidade baixa. (Reprodução @Cauãreymond)

O ator Cauã Reymond sempre praticou atividades físicas e cuidou do corpo. Mas ele surpreendeu ainda mais nas primeiras chamadas da novela Vale Tudo, onde interpreta César. Em participação no programa 'Mais Você', o ator contou que tem seguido uma dieta personalizada e uma rotina intensa de exercícios físicos para manter a boa forma.

“Minha dieta é intensa, mas é leve. […] Sou bem disciplinado. Acordo, tomo uma colherzinha de geleia real, um suco verde, frutas, às vezes um iogurte, e depois um ovo mexido, com mais claras do que gemas, com abacate. Eu fujo da farinha branca. Quando você tira o glúten, muitos atletas sentem melhora na performance esportiva. Isso aconteceu com o tenists Djokovic”, contou.

O mais inusitado da dieta, no entanto, é o caldo de rã. Segundo Cauã, o alimento é perfeito para os dias de imunidade baixa. “Comecei a tomar um caldinho de rã… E, quando minha imunidade está baixa, eu tomo o caldo de rã duas vezes e o suco verde duas vezes. Na maioria das vezes, é uma só, à noite, mas, quando é uma situação em que viajei muito, gravei até tarde e tenho trabalho de manhã, dou uma reforçada”, explicou.

A nutricionista Marcella Zaché explica que o consumo de carne de rã é tradicional em diversas culturas, especialmente na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, onde as patas de rã são consideradas iguarias. "Mas é fundamental estar ciente dos potenciais riscos associados ao seu consumo, pois a carne de rã, especialmente quando proveniente de fontes não regulamentadas, pode estar contaminada com patógenos. Além disso, a ingestão de carne crua ou mal cozida aumenta o risco de infecções gastrointestinais".

Marcella diz que não há evidências científicas que comprovem a eficácia do consumo do caldo de rã com o fortalecimento do sistema imunológico. "Existem alguns poucos trabalhos científicos relacionados a esse alimento que destacam aspectos como a presença de cálcio biodisponível, potencial alergênico e efeitos sobre parâmetros metabólicos (em modelos animais), mas não fornecem dados sobre seu impacto direto na imunidade humana", diz a professora do Unesc.

Marcella Zaché fala sobre os cuidados com o alimento. (Divulgação/ Marcella Zaché)

Considerando as informações sobre o estilo de vida e alimentação do ator, conclui-se que sua recuperação mais rápida e o suporte à imunidade se dá pelo conjunto da alimentação adequada e os hábitos saudáveis Marcella Zaché • Nutricionista

A manutenção de um sistema imunológico saudável resulta de uma alimentação balanceada, rica em diversos nutrientes, aliada a um estilo de vida saudável, incluindo atividade física regular, sono adequado e manejo eficaz do estresse. "Embora alguns alimentos possam ter propriedades benéficas como antioxidantes, fibras, vitaminas ou proteínas, nenhum deles, isoladamente, contém todos os nutrientes necessários para o funcionamento ideal do organismo", ressalta a nutricionista.

Por isso, consumir um alimento em específico, por mais nutritivo que seja, não supre as múltiplas demandas do corpo humano e não garante um estilo de vida saudável se os outros pilares que o compõem um estilo de vida saudável não estão adequados. "Além disso, a diversidade na alimentação e adequação dos nutrientes é fundamental para equilíbrio e adequação da alimentação", finaliza Marcella Zaché.

