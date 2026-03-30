Tâmara na Páscoa: 5 benefícios da fruta para a saúde

Publicado em 30 de março de 2026 às 19:13
A proposta de uma Páscoa mais equilibrada tem ganhado espaço, impulsionada por mudanças nos hábitos alimentares e pelo interesse em novas formas de consumir doces. A ideia não é excluir, mas encontrar alternativas que façam sentido na rotina. No Brasil, por exemplo, o consumo da tâmara aumentou nos últimos anos, mostrando um avanço na procura por ingredientes mais naturais — inclusive, os doces.
Segundo a nutricionista clínica Sabina Donadelli, criadora do método Viver Mais, Viver Bem, a fruta é uma opção interessante para quem deseja reduzir o consumo de açúcar refinado sem abrir mão do sabor doce. “A tâmara é naturalmente doce, mas vem acompanhada de fibras, minerais e compostos bioativos que ajudam a modular a resposta glicêmica, promovem mais saciedade e contribuem para a saúde intestinal”, explica.
Abaixo, veja os benefícios da tâmara e como aproveitá-los com uma receita prática para a Páscoa!
A liberação de energia acontece de maneira mais gradual, evitando picos e quedas bruscas de glicose .
Rica em fibras, a fruta auxilia no bom funcionamento do intestino, que está diretamente ligado ao equilíbrio do organismo.
A tâmara contém nutrientes como potássio e magnésio , essenciais para diversas funções do corpo.
Seus compostos ajudam a combater o estresse oxidativo, contribuindo para a saúde celular.
A fruta é versátil e pode ser utilizada em receitas doces, reduzindo a necessidade de açúcar refinado.
Pensando em uma alternativa saborosa para a Páscoa, Sabina Donadelli desenvolveu uma receita de bolo de tâmaras que combina praticidade e valor nutricional.
Em um recipiente, hidrate a tâmara na água morna por cerca de 30 minutos. Coe e reserve o líquido e a tâmara. Na batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente a baunilha, a canela e o coco ralado. Bata para misturar. Adicione as tâmaras com o líquido e as nozes e misture. Incorpore delicadamente as claras em neve. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos. Aguarde amornar e sirva em seguida.
Por Silmara Sanches
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