Suplementos alimentares: 5 mitos e verdades sobre o uso e a eficácia deles

O uso desses produtos pode contribuir para a saúde e o desempenho, desde que haja orientação profissional

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:29

O uso correto dos suplementos alimentares pode contribuir para a saúde Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Um suplemento é qualquer composto usado com o objetivo de complementar a alimentação, seja devido a carências nutricionais, a problemas de saúde ou, como é o caso muitas vezes, para melhorar o desempenho nas práticas esportivas.

“A composição dos suplementos varia de acordo com a finalidade de uso e pode impactar o organismo de maneiras distintas. Por isso, a suplementação deve ser individualizada, com objetivos bem definidos e acompanhamento profissional, garantindo segurança e melhores resultados”, afirma Ricardo Di Lazzaro, médico, doutor em genética e fundador da Genera, marca da Dasa .

Abaixo, confira os principais mitos e verdades sobre o uso dos suplementos alimentares!

1. Suplemento faz engordar

Mito. Uma das principais dúvidas de quem pretende usar suplementos alimentares é se eles contribuem para o ganho de peso. Existe uma vasta gama de produtos , cada um com uma função específica.

Podemos citar como exemplos:

Termogênicos: para a perda de peso;

Proteínas: para o ganho de massa muscular;

Hipercalóricos: para aumento de peso.

O que pode ocorrer é que, devido à autossuplementação e a escolhas inadequadas, surjam efeitos negativos à saúde, mas não necessariamente o aumento de peso. Por isso, é fundamental que seja consultado um profissional devidamente capacitado na área da nutrição, como um nutricionista ou nutrólogo, antes de iniciar a suplementação.

2. Suplementos causam efeitos colaterais

Verdade. Se consumidos de maneira incorreta, sem o acompanhamento adequado, os suplementos podem causar efeitos colaterais. Os problemas mais comuns, por exemplo, são os cardiológicos, causados pelo consumo excessivo de termogênicos à base de cafeína e chá verde. O uso excessivo de whey protein e outros suplementos à base de proteínas, como creatina e BCAA’s, pode agravar problemas já existentes nos rins, embora não haja evidências de que o alto consumo de proteínas possa prejudicar a saúde de indivíduos saudáveis.

Outro aspecto relevante nessa avaliação diz respeito à existência de alergias: o whey protein, por exemplo, é derivado do leite, e por isso pode causar problemas digestivos em pessoas que sofrem de intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite.

Mais uma vez, cabe lembrar: antes de ingerir os suplementos, consulte um especialista. Ele poderá indicar as melhores opções no mercado e que não serão prejudiciais à sua saúde.

A orientação médica é essencial para que o consumo do suplemento alimentar seja seguro e eficaz Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

3. Os suplementos aumentam os resultados dos treinos

Mito. O que irá definir os resultados dos treinos é a intensidade e a frequência dos exercícios, somados ao cuidado com uma alimentação adequada, que irá fornecer as principais vitaminas e minerais para o corpo. Os suplementos surgem, como o próprio nome diz, apenas para suplementar a alimentação básica, mas nunca para cumprir o papel dos componentes de uma dieta balanceada.

É preciso atenção aos suplementos que serão ingeridos, pois existem diversos produtos no mercado com um alto teor de aditivos químicos como corantes, adoçantes, conservantes e estabilizantes que podem até mesmo prejudicar o resultado. Por isso, antes da ingestão de qualquer substância, a consulta com um profissional é essencial para evitar prejuízos, tanto da sua saúde quanto do seu bolso.

4. Os suplementos alimentares servem como vitaminas e outros nutrientes

Verdade. Os suplementos foram desenvolvidos para suprir a ausência de substâncias em nosso organismo , que muitas vezes não consegue absorver determinados nutrientes apenas por meio da alimentação. Os principais nutrientes dos suplementos são os macronutrientes, como carboidratos e proteínas, e micronutrientes, como vitaminas e alguns minerais.

5. Suplementos são exclusivos para adultos

Mito. Embora a imagem dos suplementos seja ligada ao universo adulto, principalmente associado ao ambiente das academias, o seu uso não é exclusivo para pessoas nessa faixa etária. Desde que contem com o devido acompanhamento profissional, crianças e idosos também podem utilizá-los para suprir deficiências nutricionais.

Por Mariana Durante

